Mónica Farro mostró sus increíbles abdominales

Mónica Farro compartió en las últimas horas en Instagram dos fotos de sus marcadísimos abdominales.





"Entrenando", escribió la rubia, en una que se tomó en un descanso del gimnasio y la otra en su casa, luciendo un top y una diminuta tanga que causó revolución entre sus seguidores.





"¡Hermosisima! Muy buenos abdominales", "se nota que entrenás a full y le dedicas tiempo", "quiero esos abdominales, ¿cómo haces?", "sos la última amazona", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.





Farro contó cómo es su entrenamiento para obtener estos magníficos resultados: "Entreno siempre, ya que pueden ver mis videos que subo cada tanto. Mi entrenador se llama Leandro Herrera y entreno de lunes a sábados. Estos meses quizás estuvimos reforzando la parte abdominal en cuanto a un cuidado de dieta que me pasa mi entrenador sumado a Electrofitness y Funcional. También hago pesas y de todo un poco".





Y agregó: "Para el verano busco reformar la masa muscular de glúteos, piernas, hombros brazos y espalda. Ahora tenía ganas de tener el abdomen más marcado aunque siempre lo tuve por una cuestión génetica. Mi entrenador me dice que tengo muy buena genética más allá que no siempre me cuido con la comida. Pude lograr esto con un muy buena dieta y ahora hay que ver por cuánto la puedo mantener. Estuvimos trabajando durante dos meses y medio para obtener esto y estoy muy contenta. Es difícil pero haciendo una buena dieta donde yo no tomo alcohol, como sin sal y se puede. Por suerte mi cuerpo responde bien ya que toda mi vida hice deportes".





Hace unas semanas, la diosa uruguaya confesó que está separada de Juan Suris, con quien mantuvo una relación mientras él estaba en prisión. Por el momento "estoy sola" nos dijo. Seguramente, Farro no tardará en encontrar un nuevo amor.





