¡Mónica Farro se tomó tres selfies tremendas!

M贸nica Farro es una mujer exuberante e imponente que sabe muy bien c贸mo hacer para llamar la atenci贸n de los medios, por ejemplo, realizar una serie de selfies sensuales y provocadoras que dejen a todo el mundo con la boca abierta.





Eso, precisamente, es lo que la vedette y bailarina realiz贸 y subi贸 las primeras im谩genes a su cuenta de Instagram para alegr铆a de sus miles de fans que no dejaron de cubrirla de elogios y, de paso, pedirle una cita, sabiendo que en estos momentos se encuentra solita.





"Por fin la producci贸n de fotos M贸nica, buen铆simo te felicito gracias por darnos el placer de ver ese lomo, en donde puedo ver toda la producci贸n?????"; "Me muero Moni sos la mujer mas hermosa del mundooooo"; "con ese orto las posibilidades son infinitas!!!"; "No sabes como se me para la pij... cada vez q te veo! Te garch... x dias! Empezando x tu boca".





No es la primera vez, y seguramente tampoco ser谩 la 煤ltima, que la sensual rubia enloquece a sus fans con im谩genes de su escultural y dur铆simo cuerpo, d铆as atr谩s hab铆a compartido fotos en el gimnasio que mostraban su dur铆simo vientre.





Por supuesto, al ser tan bella y llamativa, Farro tambi茅n tiene enemigas que le disputan el puesto de la mujer m谩s sexy de Argentina, como Pamela Pombo, quien la acus贸 de haberse operado para tener un cuerpo tan perfecto, ante lo cual, M贸nica respondi贸 con un ep铆teto dur铆simo: "驴y vos quien sos, patasucia?". Bella pero poco sutil. En fin, nadie es perfecto.





Embed Hermosa producci贸n #so帽ada fot贸grafo #Luis el mejor adore, ya voy a dar datos de donde la podr谩n ver! Una publicaci贸n compartida de moni farro (@moni.farro) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 11:10 PDT



Fuente: El Intransigente