Mónica Farro y una confesión hot: "Lo más grande que me llevé a la boca fue..."

La vedette Mónica Farro anunció su separación definitiva de Juan Suris, quien está detenido por una causa de narcotráfico en el Penal de Saavedra en Bahía Blanca. "Los dos nos amamos mucho y sentimos mucho pero yo necesito sacarme esa carga. Y yo necesito poner toda la energía que ponía en él, en la causa y en todas las preocupaciones que me lleva tenerlo preso en mí. Capaz es ser un poco egoísta", reconoció en Tarde Xtra por C5N.

Allí, en diálogo con Agustina Casanova, se animó a un cuestionario muy hot sobre los pecados capitales.

"Me ofrecieron mucho dinero por sexo. Estoy en esto desde los 14, siempre me pasó, más cuando era chica Playboy e íbamos a hoteles de gente con mucha plata. Siempre se acercaba alguien. Nunca acepté, si uno acepta gana mucha plata. Más de 15, 20 mil dólares no me ofrecieron. Acá me ofrecieron hace un tiempo 10 o 12 dólares", reconoció.

Al momento de hablar de la gula y de qué fue lo más grande que se llevó a la boca, respondió: "Lo más grande que me lleve a la boca fue una sandía. Otra cosa muy grande no, no tengo mucha apertura: tuve una fractura de 7 partes. Un accidente en moto y tengo la mandíbula armada con titanio, no abre mucho".

