Moria Casán trató de "Zorrita" a Laurita Fernández

El noviazgo entre Fede Bal y Laurita Fernández continúa dando que hablar y, aunque no sea la primera vez que se ocupó de "atenderla", Moria Casán volvió a disparar contra la rubia.

Días atrás, Moria Casán contó que fue una de las primeras en enterarse sobre el romance oculto entre Fede Bal y Laurita Fernández. Es más, según reveló la diva, fue Federico Hoppe quien le habría contado sobre la infidelidad de la rubia y el hijo de Carmen Barbieri.

"En el Bailando todos sabíamos lo que había pasado entre ellos. Pero Laura y Fede se encargaron de llamar a la prensa o de mostrarlo. Yo lo supe por Hoppe, a mí me lo contó él. Me contó que andaban y que uno de ellos lo reconoció. Súper infidelidad. Hoppe se portó como un señor porque no sólo lo vio, sino que fue confirmado por uno de ellos", había dicho la Casán.

Pero este lunes, fue la pareja la que se encargó de contestarle a Moria en Los Ángeles de la Mañana: "¿Ah, sabía? No sabía que estaban... que eran tan íntimos", lanzó Fede en el ciclo de El Trece, mientras que Laurita, también tuvo lo suyo para decir: "Yo tampoco sabía que eran tan amigos, ja, ja, ja. La verdad me asombra, está buenísimo que otras personas sepan cosas que ni yo sé de mi propia vida. Está todo bien, no tengo nada para decir, pero de mi parte no salió nada de eso", aseguró.

Pero como era de esperar, Moria, lanzó un terrible contrataque en Twitter:

"Llegaron los superaditos del 1er mundo, soy como una hermana mayor para @hoppefede lo conozco desde que me presentó a su 1era novia", arrancó la One.

"Se ve que a la zorrita no le contó que somos íntimos, así como ella no le contó algunas cosas, tiene su privacidad el hombre...".

"La infidelidad cuando es tan obvia deja de serlo para convertirse en una torpeza".

Mirá los tuits!

