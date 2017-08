Murió Jerry Lewis, un ícono del canto y la actuación

Considerado una de las grandes estrellas de la comedia de los 50 y 60, Lewis formó un recordado dúo con el cantante y actor Dean Martin. Protagonizaron un total de 17 películas, entre ellas My Friend Irma (1949), Cómicos en París (1955) y Juntos ante el peligro(1956).

Fue una de las parejas más memorables del humor estadounidense. Su distanciamiento fue por una pelea de egos. El miembro del Rat Pack y Lewis no hablaron durante 20 años.





Lewis fue de los rostros más importantes de la meca del cine, logrando firmar un contrato de 14 película por siete años por 10 millones de dólares con el estudio Paramount. En la película Hollywood o Bust hicieron su última aparición conjunta.









Jerry2.jpg













Después de su abrupta ruptura con Martin en 1956, Lewis protagonizó y dirigió una serie de películas de éxito como El botones (1960) o El profesor chiflado (1963).





Jerry participó en más de 50 películas, incluyendo clásicos como The King of Comedy, The Bellboy y Cinderfella. También fue parte del musical de Broadway, Damn Yankees.





También fue parte del maratón televisivo con el que juntaba fondos a beneficio de la investigación de distintas enfermedades durante casi 50 años, hasta que su propio estado de salud se lo impidió. Se calcula que recaudó más de USD 2.450 millones antes de ser relevado en 2011.



Jerry3.jpg







También fue reconocido por sus actividades humanitarias. Entre sus galardones se destacan el premio Humanitario Jean Hersholt y el Caballero de la legión de Honor francesa.



Tiene dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2009 fue reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por su trayectoria en la industria del entretenimiento.