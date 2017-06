Murió John Avildsen, el director de "Rocky"

El ganador de un Oscar a mejor director en 1977 por 'Rocky', John G. Avildsen, falleció el pasado viernes 16 de junio en centro médico de Cedars-Sinai de Los Angeles a causa un cáncer de páncreas. La triste noticia la comunicó su hijo Anthony en las últimas horas a la prensa.





Avildsen tenía previsto dirigir el drama 'Nate & Al', protagonizado por Richard Dreyfuss y Josh Peck, que se estrenaría el próximo 2018. El director llevaba sin dirigir un largometraje desde 1999 y esta iba a ser su vuelta detrás de las cámaras.





Avildsen comenzó en el mundo de la dirección en 1965 con 'Light Sound Diffused' para más tarde, en 1970, dirigir 'Joe', el drama protagonizado por Susan Sarandon y Peter Boyle que fue nominado al Oscar a mejor guion. En 1973 se puso al mando de 'Salvad al tigre', película por la que el actor Jack Lemmon ganó la estatuilla a mejor actor, pero no fue hasta 1976 cuando su fama se disparó al dirigir el icónico film protagonizado por Sylvester Stallone 'Rocky'.





A lo largo de los años ochenta, decidió no dirigir las secuelas, y en vez de eso dirigió las tres películas de 'Karate Kid', que gozarían de enorme éxito en taquilla llegando a recaudar hasta diez veces más de su presupuesto. En esta década también dirigió otras como 'Happy New Year' por la que consiguió una nominación al Oscar a mejor maquillaje. Luego ya en 1990, volvió a la saga del boxeador dirigiendo la quinta y última entrega (antes de que Stallone la resucitara en 2006): 'Rocky V'. Hoy Hollywood pierde una de sus estrellas, y los comentarios en las redes no se han hecho esperar.





