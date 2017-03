Nacho Viale habló del editorial de Clarín sobre Mirtha: "Es básico, parece de un estudiante de periodismo"

Agregó: "Yo tengo otra visión de la entrevista, tuvo dos tiempos, hubo uno más punzante y otro más condescendiente. No creo que exista enojo de la cúpula del Gobierno, hay un punto donde Mirtha le dice que debería hablar así. Encontré un Macri contundente y que dio menos vueltas".





Para completar, confesó: "A Mirtha le molestó, para mi es un editorial errado. No solo me pareció raro, sino me extraña de Roa porque me parece un editorial básico en un estudiante de periodismo. ¿Es un pecado tener 90 años? Ojalá llegue Roa a los 90 años y pueda tener la lucidez de escribir o de hacerle una entrevista al Presidente como hizo Mirtha el sábado".

El nieto de la diva y productor de su programa en el Trece, comenzó su descargo: "Me sorprendió porque no es el termómetro que me llevé de la entrevista y tampoco es el que se llevó el Gobierno. Por ahí hay gente que, como en toda estructura grande, no le gustó la entrevista. Hay gente que mueve sus hilos y sus contactos para expresarse de otra manera".