Naiara Awada llegó a los 50 mil en Twitter y lo festejó con fotito sexy

Naiara Awada llegó a los 50 mil seguidores en Twitter y cumplió con su promesa de foto sexy si llegaba a esa marca.





La actriz y participante del " Bailando " expresó su felicidad por este momento y habló de las críticas y agresiones que recibe.





"Feliz de crecer cada día. Es increíble la cantidad de gente que me banca. Cuesta muchísimo todo lo que bardean, mucho eh. De a poco me voy acostumbrando a no leer pero es duro", comentó Nai.





"El mundo está loco y cada vez hay más agresión. Me duele mucho que mismo mujeres con fotos con hijos me dicen de todo. Pero hay mucha gente ya que me apoya y hay que quedarse con lo lindo. Estoy feliz con mi presente, cumpliendo todos mis sueños", finalizó.