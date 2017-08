Natacha Jaitt lo hizo de nuevo: publicó cinco nuevos audios hot de Diego Latorre

Esta historia no tiene fin. Desde que Natacha Jaitt decidió publicar los chats y mensajes de voz de Diego Latorre correspondientes al momento de que él le era infiel a Yanina Latorre todos los días hay un nuevo episodio de la saga.





Al principio se creía que el acuerdo que Jaitt había establecido con la pareja era el punto final, pero no. Ayer la conductora había difundido un audio con una frase directa y sin filtro del futbolista: "Esta pija te quiere garchar".





Hoy, la historia sigue y ya hay cinco nuevos audios salieron a la luz. ¡Escuchalos!





Besos. "Jueves, cerrado. Vamos hablando en la semana. Beso en tu argo*** divina y tu or***".





Si llueve yo no voy a correr. Si llueve o garúa. No está anunciado lluvia, está anunciado sol. Pero eso es muy importante. Voy a estar en casa si llueve. Nada, te lo aviso porque yo con lluvia no voy a correr. O sea, no es creíble mi argumento. Pero bueno, no va a llover, quedate tranquila. Beso grande.



El planteo. "Ah, no, el planteo que me hiciste. Ah, no, ¡qué maravilloso! ¿Mañana a las 10 de la mañana? Ehh... uf. ¿Tiene que ser a las 10 o puede ser antes? ¿Puede ser tipo 9.15 que pueda estar?".

Embed El planteo pic.twitter.com/rSy3qK5hAx — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 17 de agosto de 2017



No te hagas noni. "Quizás 7.40, por ahí. Este... Please, bancame, dale. No te hagas noni, porque a esa hora me voy a siempre, así que sería muy sospechoso, como te conté antes, que me vaya antes. Bueno, pasame la dirección. Nos vemos mañana ahí, confirmado. Voy a ir lo antes que pueda"



Embed No te hagas NONI... pic.twitter.com/xSu6jWlKac — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 17 de agosto de 2017



El esfuerzo. "No, vuelvo el lunes. No, no, perdón, el domingo a la mañana. La semana que viene... Pero, boluda, a la tarde yo no puedo. Tenés que hacer un esfuerzo a las 7 de la mañana. Vi que el otro día te acostaste a las 7 menos 20, hacé un esfuerzo, hija de puta".



Embed Hija de puta pic.twitter.com/4TyJYFvXAK — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 17 de agosto de 2017