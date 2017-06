Natacha Jaitt se enojó y escrachó a David Kavlin con una foto hot

El escándalo de los Latorre, más conocido como el #PuntitaGate, ha tomado giros inesperados.





Luego de que David Kavlin dijera en Infama que el hijo menor de Natacha Jaitt no vivía con ella, la morocha estalló y lo escrachó en la red con una foto de alto voltaje.





La conductora, protagonista del escándalo de los Latorre, explotó de furia luego de que David Kavlin asegurara en Infama que su hijo Valentino estaba viviendo con la familia de su papá, Adrián Yospe, quien falleció en noviembre de 2011.





"Me harté de la gilada. Sigan nombrando a algún hijo mío o de la familia del padre y cobran. Ya mi abogado está en el juzgado", advirtió Natacha en Twitter.





Embed ME HARTÉ DE LA GILADA, SIGAN NOMBRANDO A ALGÚN HIJO MÍO O DE LA FLIA DEL PADRE Y COBRAN. Ya mi abogado está en el juzgado. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 16 de junio de 2017



Enfurecida por la información que tiró Kavlin, Natacha expresó: "Che Kavlin, me enteré que anduviste mintiendo ¿que mi hijo (cosa que ya te tramité el bozal) vive con la familia Yospe? (la familia del padre de su hijo menor) ¿Que? ¿Tan traumado quedaste porque no te garché a vos?, ¿o querías vos también la puntita? ¿Eh? ¿Querés que te recuerde que me jodés hace un año por DM gil?".





Embed Y les dejo las conversas x acá, no merece prensa este PELOTUDO CON ALITOSIS DE KAVLIN. pic.twitter.com/CzAfpcwnhL — Natacha Jaitt (@JaittNatacha) 16 de junio de 2017





Luego, la conductora de El Ascensor, por Mega 98.3, publicó un chat donde Kavlin le envió una foto de su miembro. "Recién sacada", escribió en ese momento, el 15/12/2016, el panelista de Infama.





"¿Sabés por qué no te acepté? Porque no me gustan las chotas con hepatitis como me hartaste de mandarme, ¡gil! Tomada desde arriba, ¡pito corto!", escribió Natacha junto a la imagen del miembro de Kavlin.