Nazarena Vélez, tras el mensaje de su hijo a Fede Bal: "Gonzalo me pidió disculpas"

Días atrás, Gonzalo, el hijo que Nazarena Vélez tiene en común con Daniel Agostini, le dejó un mensaje a Fede, quien se encuentra a pleno viviendo una historia de amor con Laurita Fernández.

En una foto que el actor colgó en Instagram de sus vacaciones con la bailarina en Las Vegas, el joven se dirigió en muy buenos términos y cariñosamente al hijo de Carmen: "Se te ve bien! Te quiero!", expresó el joven.

Embed

Pero este lunes, Nazarena Vélez pasó por Intrusos y reveló que la actitud de Gonza, había desatado su enojo y que el muchacho se había disculpado por su actitud.

"La verdad es que Gonza tiene 16 años y está en la edad del pavo. Entonces, por ejemplo, tiene discusiones con y no le presta la PlayStation o con Barbie porque no lo quiso llevar a la casa donde estaban los primos, entonces hizo esto", arrancó a contar.

Y añadió: "A Barbie no le importó pero a mí sí, yo me enojé y me pidió disculpas de mil maneras. Le dije '¿qué hacés papá?'. Es pendejo. Él me dijo 'pero yo no soy mediático, mamá', entonces le respondí 'pero vos sos hijo de...'".

"No hay un cariño genuino entre ellos. El año pasado Gonza escribió una carta que a mí me dejó muda. Es que realmente él piensa que no es mediático y que no pertenece a esto. Ayer lo llamé a Daniel (Agostini) y le dije: 'maestro, ¿qué pasa? ¿Se enoja y hace esta boludez?'. Y Daniel me dijo 'tenés razón, le voy a cerrar el Instagram'. Y es que es así, los borregos son como monos con navajas", explicó luego.

Embed