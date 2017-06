Nicolás Paladini: "Con Ro no podíamos creer las guarangadas que escribían"

Rocío Guirao Díz mostró algunos de los mensajes que le envían a su esposo Nicolás Paladini cada vez que aparece en el programa de Marcelo Tinelli. (Ver nota)





"Desde que me casé con Ro me llegaron mensajes pero así con este grado no, nunca. A partir de ahora que arrancamos con el Bailando aumentaron los mensajes". PrimciasYa.com se contactó en exclusiva con Paladini quien comentó sobre este tema:







"Con Ro nos cagamos de risa, yo se los muestro y la verdad que fue un momento re divertido. No podíamos creer las guarangadas que escribían. Mi mujer lo vio y me dijo que lo iba a publicar. Estuvo divertido. Ro es cero celosa en ese sentido, al contrario, está muy tranquila. Yo mismo se los mando o los ve ella directamente. Nació de ella publicarlos".





Sobre su primera participación en el Bailando, consideró: "La verdad que lo llevo muy bien. Me sentí un poco más relajado con Moria cuando Marcelo tuvo ese problemita y no pudo estar. Esta disco estaba un poco más nervioso porque estoy haciendo realmente algo que no se hacer, no bailo nada y no le quiero fallar a mi mujer".





Y agregó: "Ella (Rocío) podía haber elegido un bailarín y lucirse más ella que haciéndolo conmigo. Yo no quiero fallarle y acompañarla. Quiero que brille ella, le meto mucho esfuerzo y ensayo. Estoy aprendiendo a gesticular con el cuerpo, los movimientos, es una vivencia muy muy linda. Es algo muy nuevo para mi que me saca de la rutina diaria y de los quilombos diarios del laburo que son muchos ahora. Es una experiencia hermosa, con mis cuando llego a casa nos ponemos a bailar, es un lindo momento".





(ver última foto), de lo cual fue alertado por sus amigos, Nico comentó: "Nos cagamos de risa con eso. Se ve que agarraron fotos de Instagram y sali en la revista. Me sorprende y me gratifica que me hayan tenido en cuenta para eso. Bienvenido sea, siempre lo que sea para aportar y ayudar me parece bien". Y ante la aparición de su nombre y foto en un sitio gay, de lo cual fue alertado por sus amigos, Nico comentó:





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25