Nicole Neumann: "No nos vamos a separar con Fabián, por ahora"

Caras, la bellísima modelo reconoció la crisis con el futbolista. Nicole Neumann y Fabián Cubero ya no pueden ocultar que algo ya no funciona como antes en su pareja y entrevistada por la revista, la bellísima modelo reconoció la crisis con el futbolista.





"Este viaje nos hizo bien a todos. Con Fabián seguimos ahí, remando. Son cosas que se trabajan. No se sale de un día para el otro de una crisis. Estamos tratando de fortalecer el vínculo. Seguimos juntos, no es que decidimos separarnos. Por ahora, no. Llevamos diez años en pareja y ocho de casados. Se ve que como no vivimos la crisis de los siete nos tocó la de los diez", le contó entre risas a la publicación.





Y luego agregó: "Me costó un montón irme. Estaba sentada en el avión y quería volverme a casa. Pero como tuve un año intenso y atravesé la crisis, merecía regalarme un tiempo para mí. Y más después de estar ocho años abocada ciento por ciento a la maternidad. Me vino bárbaro".





Tras hablar de sus problemas con su marido, Nicole se refirió a la recomposición del vínculo con su hermana: "Fue una experiencia increíble estar con Geraldine de viaje. Nosotras habíamos pasado dos años sin hablarnos hasta que nació Sienna. Me vino bien este tiempo para compartir con ella. Descubrí que el lazo de hermandad está intacto y que mantenemos intacta la complicidad. Nos divertimos muchísimo y charlamos como si nunca hubiese pasado nada entre nosotras", concluyó.