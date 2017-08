"No estaba acostumbrada": Karina La Princesita y un terrible palo ... ¿para el Polaco?

¡Tremenda confesión! Y con palo incluido para su ex pareja. Karina La Princesita y un palo... ¿para El Polaco?: "El Kun me conquistó con atención, no estaba acostumbrada". La artista tropical también elogió las dotes musicales y el ángel del jugador de la Selección. Te contamos todos los detalles de sus declaraciones a continuación.





La artista tropical sorprendió con una declaración en la que si bien hace referencia a su actual pareja, no deja de ser una indirecta a otro hombre de su pasado. "Tiene carisma, que es una de las armas más importantes a la hora de tener una carrera", expresó Karina La Princesita en el programa "Línea de Tiempo" por Telefe. Su timidez y perfil bajo hacen que sea muy difícil tener una declaración de ella, y más en lo que tiene que ver con su vida privada.

Embed Una publicación compartida de Karina (@kariprinceoficial) el 22 de Jul de 2017 a la(s) 3:34 PDT



Por eso, cobran aún más valor las palabras de Karina La Princesita (31) en Línea de Tiempo, el programa que conduce Matías Martin (46) por la pantalla de Telefe. Luego de ver un video donde se lo muestra al Kun Agüero (29) cantando, la artista elogió sus dotes para la música. "Le gusta cantar, a veces hacemos karaoke ahí en casa y cantamos los dos, a mí me gusta, sí. Y, es el corazón, él canta lindo", lo elogió.





"Él tiene algo", le dijo el conductor, e inmediatamente ella agregó: "Carisma, que es una de las armas más importantes a la hora de tener una carrera, cuando alguien tiene ángel la gente te quiere". Claro que luego tuvo toda una declaración de amor cuando el también conductor de Basta de Todo la interrogó sobre si el futbolista del Manchester City la había conquistado con ese carisma que ella misma mencionó.

Embed Una publicación compartida de Karina (@kariprinceoficial) el 26 de Mar de 2017 a la(s) 11:40 PDT



"Con atención, me cuidó. Se ocupó de mí, no estaba acostumbrada a que me presten atención", sentenció, expresando su agradecimiento por ese amor que aún perdura y lanzando, acaso, un mensaje encubierto para El Polaco (30), con quien tuvo a su hija Sol (9).

Fuente: El Intransigente