"No quiero que me sigan preguntando por la enfermedad de Noah"

"No le tengo más miedo a nada. Lo que antes pensaba que era importante, ahora ya no lo es. Te cambia la perspectiva cuando te pasan cosas así", contó en una entrevista que le hizo el diario Clarín.

"Mike (Michael Bublé) piensa como yo. Y creo que es lo más importante, la familia, el amor. Después, el trabajo es una parte que me hace sentir mujer y que me gusta, lo disfruto. Me gusta actuar, por eso elijo los proyectos. Pero siempre basados en el tiempo familiar. Siempre que en mi núcleo estemos todos bien y juntos, lo hago. Si no, no puedo", siguió.

"Soy cristiana, no católica apostólica, y voy mucho a la iglesia, desde chiquita. La Biblia es la misma, pero nosotros tenemos pastor. La iglesia es parte de mi vida, me crie yendo allí con mis padres. La fe fue un apoyo fundamental en todo este proceso", detalló.

"Sufrí lo que tenía que sufrir. Y ahora es tiempo de proyectar y de pensar en lo que viene. Así como lo hablé, me gustaría que fuera tema terminado. No quiero que en el futuro me sigan preguntando por la enfermedad de Noah en todas la notas. No es justo para él, tampoco", agregó.