No va más: Mercedes Ninci, afuera de El diario de Mariana

Fuentes oficiales de El Trece le confirmaron a Clarín que Ninci fue apartada del programa auqnue señalan que su salida fue por decisión de la productora Mandarina (cuyo director, Mariano Chihade, es el marido de Mariana).





La edición online de Clarín informa que la decisión se tomó luego del cruce que Ninci y Fabbiani protagonizaron en medio de una entrevista a Ramón, hermano del brujo Manuel, el "sanador" que "ayudó" a la selección Argentina a clasificar al Mundial de Rusia 2018.





En un momento de la charla, Mercedes preguntó: "¿Cuánto cobra?". Y Mariana respondió: "Por favor, Merce, está contando. No me habrás escuchado pero yo conté al principio que la gente dona lo que puede para que Manuel la atienda. ¿Le está haciendo mal a alguien?", cuestionó Fabbiani.





"No, me llama la atención que no cobre", contestó Ninci.





Minutos después, Ramón contó que una vez unas monjas fueron a pedirle ayuda a su hermano."¿No será la Hermana Inés, del caso de los bolsos de López?", acotó la periodista.





Notariamente molesta, la Mariana replicó: "Ay, Mercedes, tus comentarios no los entiendo. A veces defendés a Rafecas y otras veces atacás a Manuel que nada tiene que ver".





Según trascendió, tras ese programa y el tenso cruce, hubo un quiebre. De hecho, luego habrían tenido una fuerte discusión fuera del aire.





El dato es Ninci se sumará desde enero a Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito y que produce Mandarina.