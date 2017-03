Noelia Marzol: "Es raro que me hayan censurado esa foto, veo otras que son mil veces peores"

Noelia Marzol se encuentra de vacaciones en Miami, luego de haber trabajado en la comedia "Los Corruptelli" durante toda la temporada de verano en Carlos Paz.





En su cuenta de Instagram, la modelo y actriz compartió con sus seguidores una fotografía muy sensual en una playa.





Pero, a las pocas horas, la publicación fue censurada por no cumplir con las normas de la red social.





En la imagen, Noelia aparecía sentada de espaldas sobre la arena, luciendo solo la parte de abajo de una bikini de color rojo. Además, con sus brazos tapaba sus pechos.





Luego de que le eliminaran la publicación, Marzol habló con PrimiciasYa.com y señaló: "Es rarísimo lo que pasó, quizás la denunció alguien. Es raro que me la hayan censurado ya que veo fotos que son mil veces peores. Igual mucho no me estresa este tema".





"No tengo miedo de que me cierren la cuenta porque me atengo a las reglas de la red social. Está foto vaya uno a saber por qué la bajaron", agregó.





Por otro lado, Noelia habló de sus nuevos proyectos labores una vez que regrese al país: "Estoy en Miami. Me vine sola unos días y después llegan unas amigas. Apenas vuelvo empiezo en el programa con Ariel Rodríguez Palacios y hay una propuesta más que aún no está confirmada pero que me entusiasma muchísimo también. Vuelvo el 1 y el 3 empiezo en el programa de las mañanas de Canal 9".





