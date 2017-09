Otra mala noticia para Natacha Jaitt: "Ya hice la denuncia en la comisaría"

El último viernes, luego de la conferencia de prensa brindada por Natacha Jaitt en el marco del allanamiento que se produjo en su domicilio, en el marco de las acusaciones de Diego Latorre, la mediática protagonizó un escándalo en la calle y terminó por propinarle un sopapo a Pablo Costas, cronista del programa Implacables, quien dialogó del tema con PrimiciasYa.com.





"Me sorprendí porque me la encontré en la conferencia y ahí mismo Ulises, su hermano, Ulises, empezó a acusarme de que en Twitter de haberme reído de ella cuando perdió el trabajo", arrancó a contar.





Luego, Costas, explicó cuál fue la frase que le molestó tanto a la morocha: "Yo lo único que escribí y como comentario a otra persona, fue: "En cualquier momento le echan la culpa a la torre de que la echaron".





Embed Para los que me preguntan: Si, Natacha Jaitt me escupió y golpeó. Esto fue después de no dejarme preguntar en su conferencia de prensa — Pablo Costas (@pablocostas) 1 de septiembre de 2017





"En la primera pregunta que les hice durante la conferencia de prensa se pusieron medio beligerantes y la segunda no me la respondieron", agregó.





"Después en la calle, Natacha me empezó a gritar; me escupió y empezaron a los gritos. Ese fue el momento en que me pegan la cachetada", recordó Pablo. "El hermano (Ulises) también me prepoteó y me dijo q me iba a pegar...", reveló casi al final de la charla.





"La gente comenzó a separarnos... Yo no entendía nada y no pude reaccionar. Después me quedé muy mal y angustiado. Una situación muy fea...", concluyó Costas.





Lo cierto es que a casi una semana de lo sucedido, recién ahora Pablo efectuó la denuncia por violencia contra Natacha Jaitt. "Yo la pasé muy mal y por la dudas hice la denuncia en la comisaría. Quería despegarme un poco del tema, pero sentí que tenía que hacerlo", indicó.

Embed