Otro galán abandona "Las estrellas" en septiembre

Luciano Castro, el interés romántico de Marcela Kloosterboer en Las estrellas, se prepara para un nuevo desafío. Muy pronto se sumará a una nueva tira juvenil y eso significa que deberá abandonar la tira de Pol-ka en pleno éxito.





En diálogo con la revista PRONTO, Luciano explicó la situación. En realidad, su papel era una participación especial, pero debido al buen rating, le pidieron que extienda el tiempo pactado: "Cuando las cosas andan bien, mejor no tocar nada. Fue decisión de la empresa, y como tengo un contrato, no hago más. Soy un empleado. Estoy casi seguro de que estaré hasta mediados de septiembre y me pone contento".





CASTRO.jpg



"No me gustaría irme, pero lo hago por un tema contractual. Voy a estar en Simona, la tira juvenil que tiene a Ángela Torres como protagonista. Yo voy a hacer de su papá, como Arturo Puig en Grande pá, pero sin suerte", detalló Castro. Simona es también producción de Pol-ka e iba a estrenarse en los primeros meses de este año, pero se postergó.





Luciano Castro es el segundo galán que abandona Las estrellas; hace poco también Gonzalo Valenzuela le dijo adiós a las hermanas y se sumó Pedro Alfonso.