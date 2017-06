Pablo Echarri: "No descarto a futuro dedicarme a la política"

Hablo Echarri dialogó con el ciclo radial La Inmensa Minoría y reveló que, en un futuro, no descarta incursionar en política. Y aunque sabe que goza de cierta popularidad gracias a su carrera como actor, aún le falta "formación" para lanzarse a ese mundo.

"Como consecuencia de mi toma de posición es lógico que mucha gente piense que puedo estar pensando en meterme en política: no lo descarto absolutamente a futuro. Creo que no es el momento ni estoy formado con la profundidad necesaria ahora. En este momento sería una presa demasiado fácil", consideró.

Y contó: "Vengo haciendo política social con los actores. He comprobado que cuando uno se mueve puede lograr buenos resultados y hay muchos buenos resultados para lograr en muchas áreas. Cuando empecé era un pichón que no tenía una formación concreta ni la picardía para sentarme a hacer el juego político. Pero después de diez años en SAGAI y varios conflictos pesados dentro de la entidad te puedo asegurar que conseguí un espesor bastante más interesante. Aunque no el suficiente como para meterme en el ojo de la tormenta de lo que significa salir a jugar en los políticos partidarios".

Y añadió: "Para un político es importante construir y para tener una perspectiva de algo tiene que ser conocido. A los que estamos en el medio audiovisual, ese camino está un tanto allanado. Pero creo que es bastante insuficiente y peligroso simplemente contar con una imagen pública y no un espesor de batalla".

Finalmente, reveló que fue Nancy quien lo impulsó: "Yo venía de una familia un poco más gorila, mezcla de conservadora y popular, una cosa medio inentendible. Nancy me llevó de la mano pero no con una baja de línea específica. No me decía 'pibe, tenés que hacer tal cosa', pero me iba guiando el camino con sus hechos y sus decisiones. Es una mujer de una valentía tan arrolladora que si no te ponés un poco a la altura... Creo que me hice valiente porque si no me tenía que ir de casa. Agradezco haber encontrando en la vida a esta compañera", concluyó.

