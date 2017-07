Pampita contó si se casará con Pico y sorprendió al hablar de la maternidad

Luego de romperla en la salsa de a tres junto a Hernán Piquín y Macarena Rinaldi, Carolina Pampita Ardohain, se refirió a su relación con Juan Pico Mónaco y contó si le gustaría ser madre otra vez.





"Estamos disfrutando del noviazgo, no hay apuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro, sin apuro ni presión. Entendemos que los periodistas están preocupados", fue la respuesta de la modelo cuando Ángel de Brito le preguntó sobre la posibilidad de casamiento.

pico pampita 2.jpg



Lejos de esquivar las preguntas, Pampita aseguró que no había pensado en la chance de volver a ser mamá. Pero no cerró la puerta y señaló: "No sé, supongo que sí porque Pico no tiene hijos",





Para demostrar que la relación pasa por un momento idílico, Pampita accedió a darle un apasionado beso a Mónaco, con las cámaras y millones de personas como testigos.

Embed







El Trece