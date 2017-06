Pampita, a Yanina Latorre: "Espero que esto te cambie el corazón"

Luego de que el jueves, Diego Latorre hablara con cálidas palabras hacia su mujer y la hiciera emocionar por sus dichos tras el escándalo por la supuesta infidelidad del comentarista con Natacha Jaitt, Pampita cortó con la dulzura del momento y le tiró un baldazo de agua fría a Yanina.

Todo comenzó cuando Tinelli observara cierta seriedad en la jurado y le preguntara por lo que acababa de pasar: "No quiero opinar porque es una cosa personal". Luego, dirigiéndose a Yanina, Carolina agregó: "Espero que esta situación te cambie el corazón y que la próxima vez que hables de una mujer, te identifiques, y hables desde otro lugar".

"Igual, no voy a cambiar el corazón y voy a seguir hablando y opinando lo que pienso, porque a mí no me molesta lo que opinan de mí. Siempre que hablo, hablo con respeto y digo lo que pienso porque mi frontalidad es lo mejor que tengo, por eso asumo mi vida de la misma manera", respondió", fue la respuesta de Yanina.

Por supuesto, la tirria de Pampita con Yanina Latorre, tiene sus inicios con el escándalo famoso de la motorhome, protagonizado por la China Suárez y Benjamín Vicuña, episodio del cual, la panelista habría sido dura con sus comentarios.

