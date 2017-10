Paz Cornú: "Estoy conociendo a alguien sin esperar y sin buscar nada"

Paz Cornú expresó sobre su presente: "Estoy re bien, estoy conociendo a alguien. La estoy pasando súper bien porque estuve como veinte años en pareja entonces después de separarme necesitaba un tiempo para mí y tuve un bebé atrás del otro".





"Ahora estoy conociendo a alguien, muy tranquila, sin esperar nada y sin buscar nada. Eso está bueno, creo que es el mejor estado de cualquier persona", añadió la morocha.





Y agregó: "La mujer siempre va en busca de armar proyectos y ahora me estoy dejando llevar por el momento, eso me da mucha paz. Es la primera vez que siento que hago honor a mi nombre".





"Me siento muy tranquila y feliz. Con muchos proyectos laborales y abriendo franquicias de mi marca. Lo que uno le puso tanto empeño empieza a dar sus frutos, me ponte muy feliz todo lo que me está pasando".