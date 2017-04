"¿Podés comer cualquier cosa?": More Rial mostró su almuerzo y explotó Instagram

El resultado del by pass gástrico de More Rial está a la vista de todos. La hija de Jorge Rial sigue bajando de peso y mostró qué come. Además, se mostró más enamorada que nunca de su novio. Mirá las fotos al final de la nota.





La hija del conductor de Intrusos mostró su renovada figura al lado de su novio Pipi y sorprendió a todos por cómo bajo de peso en los últimos meses, tras someterse a un by pass gástrico para ponerle fin a la obesidad que padece.





La adolescente, que desde hace cinco meses está de novia con Martín "Pipi" Casar, un joven futbolista cordobés, está en su mejor momento y es claro que se siente mucho más cómoda con su físico en particular y con su vida en general.

Hace algunas horas, la hija del conductor de Intrusos mostró en Instagram una de las delicias que tiene permitidas comer. "Hoy toca un almuerzo tranca. un wrap casero de pollo, genial. ¡Gracias a @fwanderers por la comida! ¡Cocinan re rico!! Siganlos para tips de comida en Buenos Aires", promocionó. "Pregunta ignorante: con tu operación podes comer cualquier cosa?", le preguntó Matías Moreno. "More hace poco me opere. Podrias mostrarnos lo qué comes todos los días?", indagó Paula. "Cociná vos, es más sano", le aconsejó otra seguidora. También están los que la insultaron, pero ella no dio lugar.





Además, publicó una nueva imagen con Pipi. "Y que si todo es perfecto ¿que gracia tiene? Te amo como a nadie en este mundo amor de mi vida", escribió junto con la postal.





