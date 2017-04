Polémica frase de Alfredo Casero sobre el alemán Adolf Hitler

Alfredo Casero vuelve a estar envuelto en una polémica televisiva. Después de invitar a pelear al analista político K Roberto Navarro, ahora el actor realizó una fuerte declaración donde mencionó a Adolf Hitler.





Fue el viernes durante la charla con Gerardo Rozín en "Morfi, todos a la mesa". Allí el actor realizó un polémico comentario sobre Hitler, principal responsable del genocidio de millones de personas.





"Siempre tengo que una frase que a la gente no le gusta nada, porque cualquier cosa que no entienden, te dicen: 'Facho, nanana'. Yo te digo (le dice a Rozín), de judío a judío: si vos ves 32 tipos pegándole a Hitler, ¿no hay que parar la pelea? Hay que parar la pelea. No se le pega. No se hace", lanzó enérgico Casero.





