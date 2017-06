Polémica opinión de Dady Brieva sobre "la puntita" de Diego Latorre

A sus 60 años, Dady Brieva se animó a hablar de todo: el amor, la infidelidad, y su vida amorosa y sexual con la Chipi, de quien se enamoró mientras estaba en el Bailando, donde ella era su coach.





Sin embargo, fue polémico al opinar sobre el escándalo que ocasionó Natacha Jaitt al revelar audios de Diego Latorre.





"Es raro, uno tiene su cajita con aceite de oliva, casero eh. Es medio fulero. Todos hacemos cosas para que se queden en cuatro paredes", opinó y sostuvo: "La infidelidad es un accidente y me parece que si uno está enamorado hay que perdonarlo".

Por otro lado, mostró su lado machista y declaró: "Me costó entender que mi mujer necesitaba trabajar. Éramos de la época del hombre proveedor y la mujer en casa. Pero cuando tenés a alguien con una profesión un oficio".





En cuanto al amor, aseguró: "Tuve miedo de perderla porque sentía que me perdía al amor de mi vida. Fue al comienzo, cuando yo no me decidía. El hombre puede estar mucho tiempo esperando que algunas de las dos mujeres decidan. Nadie se casa para separarse".

"Hoy no me queda otra que perdonarla porque estoy súper enamorado y es un estado de enajenación", confesó, muy romántico, y sin dudas afirmó: "El amor mata cuernos".

Fuente: Rating Cero