¿Por qué Cameron Díaz ya no hace más películas?

Han pasado tres años desde que Cameron Diaz trabajara en su última película, y parece que no tiene intención de volver. El remake de 'Annie' fue la última vez que pudimos ver a la actriz en la gran pantalla. Una de las estrellas de Hollywood más populares y mejor pagadas, ¿por qué abandonó la industria de un día para otro?

Pues bien, en el evento In Goop Health, presentado por Gwyneth Paltrow, la actriz expresó por qué no tiene intención de volver al cine. "Me di cuenta de que ya no podía decirme a mí misma quién soy realmente. Eso es algo muy difícil de afrontar. Sentía la necesidad de hacer algo por mí."

La actriz de 44 años, protagonista de 'Sex Tape: Algo pasa en la nube', 'Loco por Mary' o 'Gangs of New York', ha querido tomarse un descanso, y es que desde que apareciera allá en 1994 en 'La máscara' junto a Jim Carrey, Diaz no ha parado de viajar, y eso desgasta a cualquiera.

De momento Cameron Diaz no tiene ningún proyecto confirmado para 2017 y 2018, pero suponemos que la podremos llegar a ver, mejor dicho escuchar, en 'Shrek 5', que se estrenará en 2019.

Fuente: ECartelera