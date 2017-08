¿Por qué Franco Masini no quiere besar a Cande Tinelli?

Un divertido cruce se dio horas atrás en las redes sociales, cuando Candelaria Tinelli denunció a su joven novio, Franco Masini, de no querer besarla... ¿Pero qué fue lo que sucedió? No es que haya habido alguna pelea entre ambos; la explicación es más simple de lo que parece... por lo menos para Masini.

"Mi novio no me da besos porque me duele la garganta", escribió en Twitter la bella morocha, explicando los motivos del actor.

Por su parte, Franco le contestó por el mismo medio: "Qué zanata!".

Pero Cande no se achicó y contratacó: "Se te estropean las cuerdas", le respondió.

Luego, se fueron sumando famosos al gracioso novelón que se metieron en la charla. Jey Mammon y Pedro Alfonso.

"¿Podés besarla, por favor? No me pongas de mal humor que es temprano", escribió Jey.

Mientras tanto, Pedro, tiró una broma: "Por lo menos es franco".

¡Un par de millones de gérmenes no le hacen mal a nadie, Franco!

Fuente: Primicias Ya