rison Break", la serie que seguía la historia de un ingeniero estructural y su esfuerzo por ingresar a la cárcel para ayudar a escapar a su hermano condenado a muerte por un homicidio que no cometió, regresará mañana a las 23 a la pantalla de FOX para una nueva temporada, ocho años después de su último episodio.

Luego de que en las anteriores temporadas escaparan de la ficticia Penitenciaría de Fox River en Estados Unidos y de la prisión federal de Sona, en Panamá, la acción de "Prison Break" iniciará ahora en Yemén y trasladará al espectador a los países árabes en medio de crisis y guerras civiles.

La resurrección de "Prison Break" supone a su vez la vuelta a la vida del protagonista principal de la historia, el inteligente Michael Scofield (Wentworth Miller), quien en el capítulo final de la serie en mayo de 2009 moría en una explosión en sacrificio por su pareja embarazada.

En el primero de los nueve episodios de la nueva temporada al que tuvo acceso Télam, su hermano, Lincoln Burrows (Dominic Purcell), recibe la información de que Michael aparentemente está vivo y encerrado en la cárcel de Ogygia en Yemén.

Hacia allí decide viajar para confirmar sus sospechas y, por supuesto, planear un nuevo gran escape a una prisión.





Trailer oficial de la nueva temporada



Tras el fin de "Prison Break", tanto Purcell como Miller -quien incluso tuvo una nominación al Globo de Oro por la serie- tuvieron dificultades para conseguir empleo en las producciones mejor consideradas por la crítica.

También juntos pudo vérselos regularmente en las series de superhéroes para público adolescente "The Flash" y "Legends of Tomorrow".

Para esta nueva entrega, regresarán también los principales integrantes del elenco original: Sarah Wayne Callies (la ya fallecida Lori en "The Walking Dead") como Sara Tancredi, Amaury Nolasco como Sucre, Rockmond Dunbar como "C-Note" y Robert Knepper como el poco confiable "T-Bag".

También regresa el equipo original de producción, incluyendo al creador de la serie Paul T. Scheuring como productor y guionista y Neal Moritz, Marty Adelstein y Dawn Olmstead como productores ejecutivos.

El primer episodio no da ningún tipo de rodeos y, tras un breve flashback con imágenes del final en 2009, comprime en poco más de 40 minutos el "qué fue de la vida" de T-Bag, de Lincoln y Sara, se producen diversos reencuentros, un accidente automovilístico potencialmente mortal, vuelos intecontinentales, una visita de asesinos a sueldo, más reencuentros y una compleja cirugía, entre otras cosas.





Datos curiosos sobre la serie



En la mentada "era de oro de las series" que atraviesa la industria en la actualidad (con más de 400 producciones por año), lo nuevo de "Prison Break" grita a los cuatro vientos que es una serie de acción y que, si bien hay intrigas, conspiraciones y giros sorpresa, estos serán sólo lo suficientemente elaborados como para habilitar el vertiginoso ritmo de la trama.

Con ese "contrato de lectura" ya firmado, el espectador hace ciertas concesiones y no se sorprende por las resoluciones repletas de casi mágicas coincidencias, del recurso de la elipsis para llenar vacíos sin explicar y mucho menos de secuencias como en la que Lincoln sale caminando sin un rasguño luego de que su auto, saboteado por una mano negra, estrellara a toda velocidad y él saliera despedido a través del parabrisas.

El sostenido incremento anual de producción de series se apoya en contenido original y muchas veces innovador, pero también en el factor nostálgico: abundan los relanzamientos o "reboots" de series del pasado, adaptaciones de películas exitosas a la pantalla chica y, tal como "Prison Break", el 'revival' de éxitos que ya habían finalizado.

Algunos ejemplos conocidos fueron los de la comedia de culto "Arrested Development", que fue cancelada en 2006 por FOX tras tres temporadas y regresó para una nueva entrega por Netflix en 2013, o el regreso el año pasado del elenco secundario (devenido ahora principal) de la sitcom familiar "Full House" (1987-1995) para su versión renovada de "Fuller House", también por Netflix

La plataforma líder mundial en contenidos por streaming también estrenó el año pasado un especial de cuatro capítulos de "Gilmore Girls", nueve años después de terminada la serie original, y en mayo próximo presentará "Star Trek Discovery", una nueva historia de la famosa franquicia espacial. Por su parte, en 2016 FOX trajo de nuevo a la vida -y con muy bajo rating- los "Expedientes Secretos X" y este año estrenó el regreso de "24", ya sin Kiefer Sutherland en el rol protagónico.





Embed





Con distinta expectativa se espera el regreso 26 años después de "Twin Peaks", la serie con la particular visión de David Lynch que Showtime estrenará en mayo en Estados Unidos, y la novena temporada de "Curb Your Enthusiasm", comedia de HBO escrita y protagonizada por Larry David que tuvo su último episodio en 2011 y que aún no tiene fecha exacta de estreno en 2017.