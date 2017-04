Qué dijo Silvina Luna sobre la convocatoria al "Bailando 2017" junto al Polaco

Bailando 2017", certamen que forma parte del programa: Naiara Awada, Rocío Oliva, Mariela Anchipi y Melina Lezcano, la cantante de Agapornis. Hay varias figuras confirmadas para el ", certamen que forma parte del programa:, la cantante de





Rocío Guirao Díaz y su marido Nicolás Paladini. En las últimas horas, se mencionó que desde Ideas del Sur tentaron al Polaco para que baile junto a su novia Silvina Luna. Otros personajes están en negociaciones, como es el caso dey su maridoEn las últimas horas, se mencionó que desdetentaron alpara que baile junto a su novia





PrimiciasYa pudo contactarse con la modelo rosarina, que confirmó: "A mí no me contactaron, al Polaco no lo sé, preguntenle a él".





Por otro lado, habló de su agenda laboral para las próximas semanas: "El jueves 13 empezamos con el Polaco la gira de Abracadabra en Villa Carlos Paz para Semana Santa, y después vamos a recorrer el país con la obra".

A mediados de mayo, por la pantalla del, "" volverá a la pantalla chica de la mano de, su histórico conductor.