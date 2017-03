¿Qué dijo Susana Giménez de su cena con Facundo Moyano?

Susana Giménez regresó de Nueva York y en Ezeiza dialogó con Intrusos sobre los rumores que volvieron a vincularla a Facundo Moyano con quien compartió una cena íntima antes de su viaje.

"Fuimos a comer porque somos amigos, recontra amigos. Cada dos o tres semanas comemos. Nos reímos de los rumores de romance", explicó Susana.

"Lo fui a ver a Martín del Potro y también inventaron. Siempre me vinculan con todos los que salgo", agregó y luego aclaró que de todas formas, no está "cerrada a encontrar un amor".

Finalmente, habló de su inminente regreso a la televisión: "En junio regreso con mi programa. Una vez a la semana. Pronto me reuniré con la producción para empezar a definir todo. Este año cumplo 30 años en el aire. Voy a festejar los 30 años en la tele", cerró la dova.

Embed

Cabe destacar que luego del último encuentro entre la conductora y el político, Moyano dialogó al respecto con este portal y señaló que "Para mí no hay nada que agregar sobre ese tema, ya es pasado y ya está todo más que aclarado por todo el mundo cuál es nuestra relación".

"No me interesa que se hable. Que digan lo que quieran, a mí no me interesa, sólo hablo de política", agregó el diputado.

Embed Separados pic.twitter.com/wn8G06F3EU — @ N G E L (@AngeldebritoOk) 18 de marzo de 2017