Qué político argentino confesó: "Natalia Oreiro es sexy, siempre me gustó"

Entrevistado por Fernando Prensa para Conexión Abierta, el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño se animó a hablar de la pareja del momento: Nicole Neumann y Facundo Moyano. Además, confesó su atracción por Natalia Oreiro.

"Nunca tuve alguna novia vinculada al medio artístico, tal vez porque no tengo contacto con ese medio, aunque el año pasado, salí primero en una encuesta entre los políticos más sexies... es un halago, lo tomo a bien, está bueno que se yo pero no sé...", arrancó contando del Caño.

Luego, se refirió al romance del año: "¿Si tengo opinión sobre el romance de Moyano y Nicole? En verdad no, pero no me gusta que se mezcle pero no tengo una valoración contraria, cada uno hace lo que quiere peor en muchos casos hay una búsqueda de fama o que se hable de uno más allá de lo que uno haga. Hay muchos en esa onda, Urtubey por ejemplo. O Insaurralde. Depende qué político. Salir en tapa de una revista puede ayudarte o hundirte, yo no quiero que me valoren por eso... ¿Si Moyano utiliza su romance para promocionarse él? Puede ser... la verdad no sé..."

Más tarde, descartó una eventual participación en ShowMatch: "¿Bailar yo con Tinelli? (Risas) No sé, no me veo... soy fanático de "Las Pelotas" y de "Los redondos" y del cuarteto, soy de Córdoba, algunos pasos de cuarteto me tiro y tal vez con un buen entrenamiento zafo (Risas) A otros lugares tal vez iría a bailar pero en TV lo dudo"

Por otro lado, señaló que de las mujeres del ambiente del espectáculo Natalia Oreiro es una de las mujeres que más le atrae: "Siempre me gustó", expresó. Por el contrario. contó que Cristina Fernández de Kirchner no le parece una mujer sexy como muchos indican. "Tuvimos una fuerte oposición a sus dos gestiones, tiene una fuerte presencia en lo que hace a su discurso. No tengo esa valoración, no la veo de esa forma", declaró.