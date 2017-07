¿Quién contó?: "Mi primera pareja me intentó matar varias veces"

Entrevistada por El Show del Espectáculo, programa conducido por Ulises Jaitt en Radio UrbanaBA, Valeria Degenaro se sometió a una entrevista picante, en la cual reveló haber sufrido bullying y violencia de género.





"Yo estaba muy enamorada y no veía vida después de él, me ha intentado matar varias veces", arrancó contando Valeria sobre uno de sus ex.





Luego, explicó el motivo de su desaparición de la tele: "Él empezó a ponerse muy celoso y me dijo 'la tele o yo', entonces me alejé. Me limitaba en todos los laburos".





Más tarde, la morocha aseguró que no está pasando por un buen presente en cuanto a lo económico: "La estoy pasando peor ahora que con el gobierno anterior", disparó. Y agregó que en Argentina sólo se puede comer y pagar los impuestos, pero que no se puede ahorrar.





Finalmente, Valeria reveló que de chica sufría acoso: "Me escupían, me tosían en la cara, me querían pegar. Cuando conté que quería ser modelo lo primero que dijeron es 'Si sos horrible, no vas a llegar, no vas a poder'", concluyó.