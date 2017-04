Los próximos sábados 22 y 29 a las 21 continuará en cartelera la Comedia UNL 2016 "Amado y perdido", escrita y dirigida por Lucas Ranzani en la Sala Maggi del Foro Cultural UNL, 9 de julio 2150. La producción es el resultado de la Convocatoria 2016 "Espacio de Representación" impulsada por la Secretaría de Cultura de la UNL. Las entradas costarán $100 generales y $80 para estudiantes y jubilados.

Con amplia trayectoria en el teatro, Raúl Kreig comenzó a incursionar en los escenarios a los 12 de la mano del recordado actor y director santafesino Guillermo Acevedo. Afirma que creció profesionalmente rodeado de grandes del teatro como Jorge Conti, Marina Vázquez y Carlos Falco a los que define como gente con "mucha tabla y mucha cabeza". Hoy, es parte del elenco de la Comedia UNL 2016 junto a Julieta Vigo, Carolina Cano, Noelia Nescier, Adrián Cáceres y Selma López. En el marco de la temporada 2017 de la obra, el actor habla sobre su personaje, su vinculación con la obra y la experiencia de trabajar en las tablas con nuevas generaciones.

-¿Quién es Fernando D´Alessandro?

-Este personaje es el jefe de Lucía, la protagonista de la historia. Ambos trabajan en una agencia de publicidad muy pequeña en la que se entabla una relación de mucha confianza entre ellos que se aproxima a la figura de padre-hija. Sin embargo, hay un costado que nunca se termina de develar que tiene que ver con un enamoramiento oculto de él hacia ella y que se percibe en ese desplazamiento que le provoca que esta chica le cuente sus historias de amor con el misterioso Manuel.

-¿En qué género incursiona la obra?

-Hace tiempo que no hacía producciones de este tipo. Se logró hacer una puesta de humor muy particular. Hicimos una obra que al principio corre por la línea de la comedia y luego se oscurece y opaca casi imperceptiblemente hacia un thriller o una obra de suspenso.

-¿De qué manera construiste a este personaje?

- Lo comencé a trabajar desde el texto y durante los ensayos fui construyendo este hombre que partió de mí. Todos los personajes tienen algo de uno, de lo contrario no se podrían hacer. Pero hay algo que favoreció el trabajo y es que en la vida real Julieta (Vigo) fue mi alumna y fuimos compañeros de escenario por mucho tiempo. Esa amistad con algo de relación paterno- filial es un amor de la vida que pudimos trasladar a la escena.

¿Cómo te vinculaste con el grupo?

-Hace años que trabajo con gente que incluye a grandes de las tablas como Edgardo Dib, Ruben Von Der Thüsen o Sergio Abate, con los que seguimos haciendo proyectos juntos. Sin embargo, comenzar a hacerlo con otro grupo que tiene otra metodología, visión estética y una temática muy contemporánea me abrió la cabeza a otras posibilidades.

-¿Con qué actitud te preparaste para esta temporada?

-Creo que obra y actor crecen en cada una de las funciones y es tanto lo que uno pone de sí que esta bueno que lo vea la mayor cantidad de público posible. No soy un actor que suele llenar grandes salas porque, de por sí, esto en la ciudad no sucede. Lejos de ser un problema, se torna una ventaja porque permite hacer largas temporadas con la posibilidad de llegar a muchas personas. En Santa Fe hay un público que supimos conseguir y esto tiene que ver con el apoyo de las instituciones y el entusiasmo de la gente joven, y no tanto, que quiere seguir apostando por la ciudad.