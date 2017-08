Reapareció el Chino de La Nueva Luna y habló de su estado de salud

El Chino de La Nueva Luna fue noticia en los últimos días por su delicado estado de salud. Sin embargo, hoy ya se encuentra descansando en su casa, rodeado de su familia. Aunque hay rumores de que se escapó de la Trinidad de Quilmes, su entorno asegura que los médicos le dieron el alta.





Al llegar a su hogar, el músico grabó un video y lo compartió en sus redes sociales, donde sus fanáticos se alegraron por su pronta recuperación. "Quiero agradecerles un montón a todos los que se preocuparon por mí. Fue una apnea que me agarró bastante fuerte de lo común, tuve que ir al hospital. Me llevaron a la fuerza en realidad. Fue muy complicado, estaba sin voz. Me pusieron oxígeno, estuve medicado. Hay gente malintencionada que dijo cosas horribles. Estoy más firme que nunca y tengo muchas ganas de salir adelante", expresó.

Embed



"Nos vemos pronto en el Rex. Que la cuenten como quieran", agregó. En la filmación se lo ve muy contento y animado, esperando el 8 de septiembre para el mega show que darán, si todo sigue bien, en el teatro de la avenida Corrientes.





No hay dudas de que puso mucha voluntad para salir adelante. Recordemos que el pasado 31 de julio, un ambulancia se lo llevó de urgencia desde el Aeroparque, ya que se descompensó en un avión proveniente de Salta.





TN