Revelaron un secreto jamás contado del "Mago sin Dientes"

Pablo Cabaleiro, más conocido como el "Mago sin dientes", se inició en la magia a los 8 años cuando su abuela le regaló un juego con varios trucos para Noche Buena. "Me fui enganchando y para mi cumpleaños, en vez de pedir una pelota me pedí un libro de magia", contó él mismo en una entrevista con revista Pronto.





A los 14 llegó su debut en televisión, y si bien su familia lo veía muy contento con ese rubro, le pidieron que estudiara una carrera paralela 'por las dudas'. "Me anoté en Marketing y me recibí. Después me fui a hacer un master en Neuromarketing en España y hoy doy clases de esto en la UCA", reveló el mago.





En cuanto a su vida personal, Cabaleiro contó a Pronto: "Soy hijo único, tengo 35 años y vivo con mis padres porque estoy muy cómodo. No es el momento de mudarme solo por ahora. Estoy soltero desde hace 3 años, nunca conviví ni me casé con nadie. Nunca se dio algo más formal, capaz porque estoy casado con la magia", aseguró.





A pesar de eso, Pablo quiere ser padre y no descarta conocer a la mujer de sus sueños para poder concretar ese deseo. ¿Se le dará?





