Reveló lo que todos querían saber: qué partes se operó

Sin embargo, cada día debe enfrentar la pregunta incómoda: ¿se operó la cola? En una nota con ElTrece, se confesó y admitió que se realizó dos cirugías estéticas en toda su vida.





"No tengo operada la cola... Tengo operadas dos partes del cuerpo", aseguró. La primera fue para agregarse lolas y la segunda para corregir un accidente de niña: "Cuando tenía ocho años mi hermano me pegó un cabezazo en la nariz y me rompió el tabique. Mi mamá, desesperada, me enderezó la nariz, pero me quedó el tabique desviado. A los 18 me operé la nariz y aclaro que no me gusta".

