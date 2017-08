Ricardo Darín respondió una crítica por su trabajo en "La Cordillera"

El jueves pasado se estrenó la película La Cordillera, protagonizada por Ricardo Darín (60), Dolores Fonzi (39) y Érica Rivas (42), y dirigida por Santiago Mitre. En el día de su debut en los cines fue visto por casi 26 mil personas y muchos espectadores emitieron su opinión en las redes sociales.





Un usuario de Twitter escribió un duro comentario sobre el trabajo de Darín: "La Cordillera, una vez más -al igual que Nieve Negra– @bombitadarin volvió a elegir mal el libro. Una pena para quienes lo admiramos".





La picante respuesta del consagrado actor argentino no se hizo esperar: "¿Me lo podrías elegir vos? Dale, no te cuesta nada..." Sorprendido por el mensaje de Darín, el mismo usuario que le había hecho la crítica le siguió el juego: "¡Dale! Al hacer pública tu propuesta, ¡la acepto!"

Ese no fue el único comentario que respondió el actor. Entre muchos halagos, un espectador se hizo una pregunta mencionando a Darín: "Fui a ver La Cordillera y creo que no entendí el final. @bombitadarin, los espectadores nos quedamos debatiendo después de la película". Y el protagonista del filme le repreguntó, con suma sinceridad: "¿Eso no es bueno? Digo, ¿te pasó muchas veces? Un abrazo".

Recientemente, Gerardo Romano (71), compañero de elenco de Darín en La Cordillera, confirmó que la relación del actor con Érica Rivas no es para nada buena tras el rodaje de la película.

