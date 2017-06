Rincón blanqueó su romance con un beso fogoso y se emocionó al recibir un Martín Fierro

Andrea Rincón sorprendió a todos al llevarse la primera estatuilla en la noche de los Martín Fierro 2017. La exvedette se llevó el premio en el rubro Revelación y blanqueó su romance con el músico Martín Alejandro "Mono" Fabio, más conocido como el Mono de Kapanga.





Tras ganarle la terna a Brian Buley (El Marginal) y Paula Cancio (también por La Leona), se fundió en un beso con el artista y subió nerviosa al escenario: "No sé qué hacer, si llegás a ganar no te atrevas a hablar más de dos minutos me pidió Julieta Ortega. Soy un manojo de nervios, tengo ganas de llorar".





Luego les agradeció a Pablo Echarri, Nancy Dupláa, Martin Seefeld y a su familia, volvió a aclarar que estaba "muy nerviosa" y la remató con una frase bien espontánea. "No puedo, no puedo. Perdón, no puedo hablar, soy una pelotuda", manifestó.