¿Robert Pattinson confirmó el regreso de Crepúsculo?

Han pasado cinco años desde que se publicó la quinta y última entrega de la serie Crepúsculo, y Robert Pattinson sigue siendo interrogado sobre la posibilidad de un regreso.

Recientemente el actor de 30 años fue consultado en una entrevista con Yahoo! Movies:"Entonces, ¿van a tener su propio spin-off?"

No exactamente. Pero ha habido conversaciones sobre el reeboot de la serie.

Los twihards son un grupo dedicado, y la respuesta de Pattinson los puso a delirar. "Siempre tengo curiosidad", dijo, "Cualquier cosa donde hay una audiencia de masas -o al parecer una audiencia para ello- siempre me gusta la idea de subvertir las expectativas de la gente. Puede haber alguna forma radical de hacerlo, lo cual podría ser muy divertido. Siempre es difícil cuando no hay material de origen."

Pattinson puede estar dispuesto a considerar un regreso a Crepúsculo, pero ¿qué pasa con sus otros co-estrellas?

En 2015, Kristen Stewart -que interpretó a Bella Swan- reveló que tenía sentimientos similares acerca de reiniciar la popular franquicia. "Estaba tan genuinamente y fuertemente arraigada en eso, y no de una manera que me pareciera una obligación, aunque después de la primera, duró mucho tiempo", dijo Stewart a Uproxx. "Es difícil hablar con un período de cinco años en pocas frases, me encantaba hacerlo, pero eso no significa que quiera seguir haciéndolo".

En el caso de que otras personas protagonizaron un reeboot, Stewart indicó: "estaría interesada en ver las nuevas películas". "Estaría fascinada", dijo, "pero no me afectaría emocionalmente de una manera u otra".

