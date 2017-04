Rocío Gancedo: "Fui abusada a los 6 años por la hija de una amiga de mi madre"

"Ahora estoy pero toqué fondo". Así comenzó la charla de Rocío Gancedo, modelo y ex participante de "Gran Hermano", con Jorge Rial y los "Intrusos". Es que la rubia se internó voluntariamente durante un mes (desde el 9 de marzo), en una clínica psiquiatría tras sufrir una depresión severa.





"En este momento estoy con el alta, estuve internada porque estoy pasando un duelo muy grande. Falleció mi padre hace 6 meses, yo lo estuve cuidando 2 años porque cada dos por tres caía internada. Él padecía "Demencia por Cuerpos de Lewy" que es una enfermedad que afecta la parte neurológica y también la motriz, por lo que yo tuve que cuidarlo", contó Gancedo.

Pero no todo fue negativo cuando a Rocío le tocó cuidar a su padre: "Dios me regaló esos dos años con mi padre para poder conocerlo realmente, porque mi madre me vendía una imagen muy negativa de él, que era un tipo infiel, un degenerado... y mi papá no era nada de eso".









Sin embargo, la muerte del padre de Rocío despertó sus recuerdos más oscuros. "Mi mamá no abusó de mi, pero fue cómplice. Fui abusada a los 6 años, lo tenía guardado muy dentro, pero cuando falleció mi papá se me removió todo".





Y comenzó el tremendo relato del abuso que sufrió de niña: "A los 6 años abusaron de mi. Mi madre me mandaba a la casa de una amiga de ella a que me cuidara, esa mujer tenía una hija de 15 o 16 años, una nena que ya tenía novio. Esa chica se abusaba de mí, no voy a dar detalles porque es algo horrible que sufren muchos chicos y chicas, y por ahí no saben que están siendo abusados; piensan que es un juego".













"Yo me sentía muy mal, porque por un lado lo disfrutaba, pero sabía que era algo prohibido, algo que estaba mal. Por eso le pido a los padres que estén muy atentos a las señales que dan sus hijos, porque son pedidos de ayuda", contó Rocío entre lágrimas.













"Yo le conté a mi mamá lo que pasaba cuando era niña, y ella me dijo "quédate tranquila porque vos estás descubriendo tu sexualidad y ella también, pero traten de no hacerlo", de esta manera lo minimizó y a partir de ahí comenzó mi sufrimiento", continuó el relato.













"Ahora de grande, hace tres semanas, enfrentÉ a mi madre, le pregunté "¿Por qué no hiciste nada?" Y ella me contestó "¿Qué? ¿Vamos a hablar del abuso? Dale, si vos sabías perfectamente las partes que no te tenían que tocar, si a vos te gustó", dijo rocío y rompió en llanto.