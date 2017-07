Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se cruzaron al aire por un "0" de Polino

Resulta que la modelo y el empresario bailaron la salsa de a tres junto a un "gran amigo" suyo como lo es Rulo Schijman, el conductor y exnotero de CQC.





Marcelo Polino fue el más hostil con el trío, ya que Paula Chaves les puso un 10 y Ángel de Brito los calificóc con un 7. Polino eligió el peor puntaje: un cero.

Esto hizo estallar a Guirao Díaz y Paladini. La modelo tomó la palabra: "Me parece una falta de respeto total, por lo menos un punto para mí. Muy mala onda".





Paladini fue más tajante: "No tiene contenido. Me parece muy despectivo tu puntaje. Me parece que su puntuación la está haciendo simplemente por un tema del juego, del show y no está valorando que estamos bailando".

