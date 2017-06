Rocío Robles: "No me sorprende que Hoppe salga con alguien del circuito laboral"

La semana pasada, en diálogo con este portal, Macarena Rinaldi aclaró que no está saliendo con Federico Hoppe, el ex de Laurita Fernández y Rocío Robles.

Pero, en las últimas horas, el rumor volvió a crecer con fuerza: la colega Mariana Brey dijo que están de novios y la duda quedó otra vez instalada.

Ante esto, PrimiciasYa.com volvió a charlar con Macarena quien siguió en la misma dirección planteada desde la semana pasada.

"Gracias por consultarme otra vez porque la verdad que no es cierto. No soy la novia de Federico Hoppe. No sé de dónde sacan eso", afirmó Maca.

Ahora, este medio habló este lunes con Rocío Robles, quien se refirió a la supuesta relación de su ex con la bailarina de ShowMatch 2017.

"Maca fue compañera mía cuando yo salí con él, me cae bien. Que Fede salga con alguien del circuito laboral no me sorprende, no sé si alguna vez pudo salir con alguien de afuera del programa, pero entiendo que quizá con los horarios que manejamos se complica más", señaló.

Y luego indicó: "Igual no creo en el romance porque sé que ella en el verano se comprometió con su novio de años, se estaba por casar y él estaba en otra cosa. Aunque todo puede pasar, si están juntos les deseo lo mejor".