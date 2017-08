¡Rocío Robles y Tyago Griffo ya se separaron!

Luego de tanta movida medi谩tica, finalmente, Tyago Griffo y Roc铆o Robles cortaron la relaci贸n que los uni贸 por muy poco tiempo.





Este lunes, la bailarina pas贸 por Este es el Show y, adem谩s de anunciar la ruptura, revel贸 los detalles que la precipitaron.





"Me pele茅 porque el jueves pasado le preguntaron en La previa del show si sent铆a que ten铆a defenderme sobre los dichos de su madre y 茅l dijo que no porque yo ten铆a micr贸fono", arranc贸 a contar.





"Me pareci贸 una falta de respeto. Primero porque no tengo micr贸fono todo el tiempo; segundo, porque yo tambi茅n tengo una mam谩 que no trabaja en televisi贸n y que le molesta que se digan un mont贸n de cosas y despu茅s, porque 茅l sabe que muchas veces no he contestado de la manera que pienso por respeto a 茅l, entonces no me sent铆 cuidada, no me gust贸", agreg贸.





Finalmente, describi贸 el verdadero v铆nculo que la un铆a con el morocho: "De novios no est谩bamos. S铆 est谩bamos todo el tiempo juntos. Iba a todos lados con 茅l", concluy贸. Una verdadera pena...





