a las 20, en el Mercado Progreso (Balcarce 1635), se concretará el encuentro "Cine Rock" en el que se proyectarán "Vetamadre: Igual || Distinto", que recorre tema por tema la esencia de una banda con más de 20 años de trayectoria; y a continuación, la producción local "Nacho: la vida es una metáfora de la música", un documental recientemente estrenado sobre la vida de Nacho Torres, artista santafesino fallecido en 2010. La entrada es libre y gratuita, y habrá servicio de buffet.





Vetamadre: "Igual || Distinto"

Producido por Gabriel Pedernera de Eruca Sativa, y con invitados especiales como Marilina Bertoldi, Tery Langer de Carajo, Agustín Rocino de Catupecu, y el Redondos Semilla Bucciarelli, entre otros, el nuevo material viene acompañado de un documental dirigido por Agustín Nuñez que narra el particular viaje de la banda desde sus comienzos hasta hoy, a través de las 11 canciones que contiene el disco: 10 reversiones de los temas más emblemáticos de Vetamadre más un poderoso cover del clásico de Bob Marley "Could You Be Loved".





Embed





El DVD cuenta además con opiniones de reconocidos periodistas como Lalo Mir, Martín Ciccioli, Marcelo Fernández Bitar, Martina Soto Pose, Bebe Contempomi y Dani Jiménez.

El material fue anticipado en el Vive Latino y en la primera gira a México; y fue presentado en Buenos Aires, en La Trastienda Samsung, frente a un público que acompañó y cantó cada uno de los temas.

"Igual || Distinto", el sucesor de "Ahora", es el noveno disco en la carrera de Vetamadre y el segundo que saldrá en todo el país de la mano de Sony Music Argentina en formato CD + DVD, y en todo el mundo en versión digital.





"Nacho: la vida es una metáfora de la música"

La película es un collage, una semblanza, una primera aproximación, a un artista único que dio la ciudad de Santa Fe: Nacho Torres. Guitarrista, compositor, productor, es recordado vivamente por mucha gente que lo conoció, con su andar particular por las calles de Santa Fe. Y otros tantos nunca habrán oído hablar de él. Ahí están de nuevo lugares y personas que formaron parte de la escena del rock santafesino de los '90, el más pletórico y productivo de los períodos desde que el género desembarcó en la ciudad. En aquellos años y ahora, relatando anécdotas, reflexionando algunos. Apenas han pasado 25 años. También están los relatos e imágenes de los que lo acompañaron en su vida en España, India y los de la última época, antes de fallecer a los 35 años, en diciembre de 2010. Además de visual y musical, es un collage emocional, que no propone ninguna hipótesis, solo intentar mostrar algo de lo que fue su vida, su contexto, y sobre todo, su arte", dicen desde la producción. La película fue realizada en cinco años, por la única razón de que fue totalmente autogestionada. El equipo estuvo integrado por Tincho Álvarez, Alejandro "Osi" Gutiérrez, Andrea Tealdi, Silvina Gavazza, Valeria Villalba, Eugenio Costa, Horacio Grillo, Sebastián "Pepi" Pachoud, Agustina Mastandrea, Conrado "Pipo" Licheri, Eduardo Sartori, Úrsula Fanta, Esteban "Pichu" Serniotti y Matías Torres.