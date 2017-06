Rodrigo inolvidable: a 17 años de la trágica muerte del Potro cordobés

A 17 años de aquel trágico accidente ocurrido en la madrugada del 24 de junio de 2000 y que terminó con su vida, Secretos Verdaderos decidió homenajear a Rodrigo Alejandro Bueno, el Potro cordobés, aquel que revolucionó el cuarteto con su voz y sus shows y que con su prematura muerte se convirtió en mito.

"Lo mejor del amor", ¿el gran hit del Potro?

"Me molesta que me tilden de bailantero", admitió alguna vez en una entrevista con Moria, según recordó el completísimo informe presentado por Luis Ventura. Allí mismo, el Potro también contó cuál era su particular sueño: "Cuando era chico quería meterme adentro de las botas de colores de la Mona. Ese era mi sueño".

El informe de hoy también incluyó dos fragmentos muy especiales para intentar reconstruir la historia de esta leyenda de la música popular.

Damián, el hombre que lo llevó al Guinness

Por un lado, la historia de Damián Cotarelo, el coleccionista y fanático de Rodrigo que logró llevar al cordobés al Guinness. Y por otro, cómo y quién fue que compuso el tema "La mano de Dios", el homenaje del Potro a Diego Maradona.

Cómo se gestó "La mano de Dios"

