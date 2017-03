"Sabemos que fue Carina Zampini quien nos bajó del programa"

Yanina Passarello y Matías Attem se convirtieron en la pareja más polémica y con mayor repercusión de "Despedida de solteros", el reality que conducen Marley y Carina Zampini por la pantalla de Telefe.

En un primer momento la pareja quedó eliminada por romper las reglas del juego por un episodio de violencia por parte de Matías hacia su novia, pero luego volvió para un repechaje y tampoco tuvo suerte en seguir en el ciclo tras un fuerte cruce que tuvieron los ex participantes con Zampini.

Desde entonces, la pareja quedó fuera del programa. Si bien la intención es que regresen para la etapa final, ellos no quieren saber más nada sobre Despedida de solteros y acusan que fue Zampini quien los bajó del reality.

"Nosotros no queremos ir más al programa. Sino metía mano la producción lo ganábamos nosotros lejos, nos sacaron dos veces", señaló Yanina en diálogo con PrimiciasYa.com.

Matías agredió en vivo a Carina Zampini en Despedida de Solteros Telefe

Y agregó: "Pienso que el programa después de lo que pasó perdió no solo el rating sino la credibilidad, como producción son unos inútiles. Dejan adentro a gente que no tiene repercusión y se sabe que gana el que mejor le cae a la producción no tiene sentido. Fija lo gana Alan o Pablo".





"No pensamos ir por más que nos vengan a buscar con un patrullero. Te juro que si hubiese perdido con Pablo hubiese entendido, pero perder con Damián y Karen que no figuran quedó alevoso que es una mentira. Además, nosotros vimos cuando Karina pidió que nos bajen. Fue en un corte del programa y todo cambió de un minuto para el otro", afirmó Yanina.





Por su parte, Matías indicó: "Se portaron muy mal con nosotros. Las dos veces que nos sacaron, nos sacaron ellos. El enojo de Carina fue muy evidente y ella pidió que nos bajaran del ciclo. Fue todo muy raro. Estamos muy enojados y sabemos que fue ella quien nos bajó. Por ende no queremos ir más al programa, ya no nos interesa. No le vamos a dar más de comer".





"Cuando les conviene nos tildan como una pareja violenta. Muchas cosas que nosotros hacíamos la están haciendo otros y no le dicen nada. Nos sentimos usados y no queremos saber más nada. Se la pasó muy bien cuando empezó, pero después quedó todo mal", finalizó Matías.