Se desnudó para mostrar su embarazo y revelar el sexo de su bebé

La modelo confirmó a los medios que espera una nena y mientras elige el nombre de la pequeña, disfruta cada día a pleno. "Hace unos pocos días nos dijeron el sexo del bebé y nos da mucha felicidad compartir con ustedes que vamos a tener una nena", aseguró en las redes.

Durante una entrevista con Caras, Cirio también habló de cómo vive su sexualidad con Insaurralde e hizo una fuerte revelación: "Martín todo el día me dice que me ve linda. Que nunca me vio tan radiante. Estamos mejor que nunca... Este embarazo influyó bien en todo sentido; hasta potenció la parte sexual".

jesica 3.jpg



"Martín está atento a mí todo el tiempo; es de una melocidad continua; estamos a full en todo sentido. Se potenció todo: el amor, la parte sexual, la sensualidad... Cada mañana se despierta, me acaricia y me dice: '¡Estás tan linda!'", completó.