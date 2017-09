Se pisó Karina: confirmó la separación con el Kun y, ¿le dio la razón a Gianinna?

La confirmación de la ruptura no fue la única precisión que dio la cantante quien, sin darse cuenta, reconoció que con el futbolista mantuvo una relación de "casi cinco años". ¿El detalle? La fecha coincide con octubre de 2012, momento en el que se hizo pública la crisis terminal entre el delantero con su ex mujer, Gianinna Maradona.





Por ese entonces, la hija de Diego regresaba dolida al país con su hijo, Benjamín. Sin embargo, aunque el affaire era un secreto a voces, la cantante y el futbolista recién blanquearon su relación en marzo de 2013, cinco meses después.

Embed





El detalle pasó inadvertido y la entrevista continuó. En la misma, la cantante se mostró superada por la separación y reconoció que todavía le tiene "cariño y respeto" a su ex. "No estoy enojada. Me parece que hay que tener respeto por las personas que uno quiere y lo tengo por él. Tampoco me estoy guardando nada, realmente no tengo nada para decir. Podría estar acá simulando que estoy bien y en casa estar enojada, pero la verdad es que no".

Embed





"No tuve tiempo para hacer el duelo", reconoció la cantante, quien se prepara para su mega show del 14 de octubre en el Luna Park. "Si me pongo a pensar en eso (por la separación), se me va un día en poder pensar en mi recital. Y no es que lo quiera vender, pero la realidad es que me agarra en un momento en el que tengo que poner la cabeza en el trabajo. Trabajo para no pensar", sumó.

KUNGIANI.jpg La relación del Kun con Karina habría comenzado cuando todavía estaba con Gianinna.





Consultada sobre su deseo de disfrutar su flamante soltería, la rubia se mostró tajante: "Soy como una señora, vieja y anticuada. No salgo de la habitación cuando estoy de gira. Escucho música, tango. En mi vida tampoco soy de querer ir a bailar, estando sola o acompañada. No tengo mucha vida social. Me encanta estar sola, soy aburrida".





Embed





"El amor casual no es lo mío. Aparte, no tengo momento sola. Estoy todo el tiempo con mi hija (Sol, de diez años). Creo que es lo que nos pasa a todos los que somos padres, estar con un hijo es lo mejor", advirtió, al tiempo que reconoció que no permitió que la pequeña asistiera al programa porque no quería que faltara al colegio: "No soy una madre muy permisiva".

KUNKARINA.jpg Karina anunció de modo oficial su separación del "Kun" Agüero.





"No estoy pensando (en volver a las pistas). Estoy bien sola. Me encanta estar así", reconoció, antes de que Gerardo Rozín le preguntara si fue difícil comunicarles la decisión a su hija: "Creo que es diferente cuando vos convivís con esa persona y los chicos comparten cosas. El cambio. Pero acá estábamos acostumbrados así. Siempre viví acá, nunca dejé de trabajar".