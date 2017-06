Se posterga la boda de Silvina Luna y El Polaco

Sin embargo, los chicos siguen surfeando olas y avanzan con la historia de amor. En medio de rumores de crisis por lo que dijo Barby Silenzi hace pocas horas, El Polaco dialogó con este medio y ratificó que entre ellos está todo más que bien.

Recordemos que en una entrevista, Silenzi afirmó que Silvina se enteró que tenían una empleada doméstica en común con la ex de Delgado y que por eso la echó.

Ante esto, cantante afirmó: "Nada, pero nada que ver. Es mentira. No hay crisis. Está todo muy bien con Silvina". Y agregó: "Solo que por ahora decidimos no casarnos".





Cabe destacar que la boda estaba prevista para este año aunque no había mayor detalle que una propuesta formal y un compromiso entre las partes. La idea es posponer el casamiento para más adelante y con mayor tiempo para organizar todo.

Desde que comenzaron a salir no lograron tener mucha paz. Primero porque él viene de una conflictiva separación con la mamá de su hija, Valeria Aquino. Y en segundo lugar porque la decisión de no bailar con Barby Silenzi tuvo un costo algo: la ex de Francisco Delgado no quedó contenta con la determinación y sale a matar a Silvina por considerarla responsable de romper con la dupla de baile.